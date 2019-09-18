小S過去常在《康熙來了》公開攻擊台灣第一名模林志玲，今年7月她在實境秀中才鬆口不想再演和林志玲不合的戲，並指演藝圈中「沒人會不喜歡志玲」。今(18日)小S出席活動，被問林志玲疑似懷孕，小S坦言和「宿敵」林志玲失聯已久，並虧對方嫁給放浪兄弟成員Akira後可能覺得地位變高，一直沒跟她們聯繫，她至今還沒見過Akira，對此有些埋怨。

林志玲今年6月宣布閃嫁給Akira，之後她表示未來會將重心擺在家庭與公益，會全力拚生，最好能一舉懷上龍鳳胎，不久她被柯文哲爆料「已嫁人懷孕」，但柯文哲後來澄清是口誤，而林志玲父親林繁男受訪透露，自己私下有問女兒肚皮動靜，「她搖頭啦」，否認林志玲有喜。

而小S今年6月聽到林志玲結婚時，透過經紀人獻上祝福說：「實在是太另類了」。據《ETtoday星光雲》報導，小S今現身公開活動，被問有沒有聽說林志玲當媽？小S先開玩笑說其實很久沒跟林志玲聯絡，虧對方嫁給日本男團後覺得地位更高，整個人完全消失，「她好像不太想要理我們了」。

話鋒一轉，小S又透露其實有跟林志玲討論過懷孕偏方，以她自己的經驗來說，反而放輕鬆喝點酒就很容易「中獎」，但林志玲很容易喝醉，不知道這一招對她有沒有用，總之不管是否林志玲的心願是否實現，小S都說：「很為她開心」。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)