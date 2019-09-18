新北市長侯友宜東協三國考察之旅，首站抵達新加坡Kampung Admiralty（海軍部村落），觀摩高齡社區的營運模式及建築設計，對新加坡高度利用土地，與資源循環印象深刻，也盼新加坡經驗能成為新北市推動「銀新未來城」的參考模式。

侯友宜說，Kampung Admiralty是星國政府因應老年人口急劇增加，跨部門力量興建的多功能全新綜合社區，在地狹人稠的市區，高效率利用土地，同時利用植物綠化環境，控制室內溫度及屏障噪音，還有雨水循環系統。

Alexandra Health System集團執行長Mr. Liak Teng Lit表示，海軍部村落較低樓層為社區廣場，中間樓層為醫療中心與社區公園，高樓層是年長者公寓；公共設施則有活動中心、社區廣場、餐廳與幼兒園，在社區內的醫療中心除健康諮詢、門診外，也可簡單手術。

侯友宜也說，市府擬推動三重碧華國中舊校舍改建「銀新未來城」，即參考海軍部村落，除將「新北醫動養」政策做得更精緻完善，也要求經發局未來在BOT招商時適度導入銀髮產業，讓長輩們都能享受在地好生活，預計2021年開工興建，2025年啟用。

(中時 )