蘇-57

土耳其因堅持採購俄羅斯S-400防空系統，被美國踢出F-35戰機專案後，莫斯科打定主意，要大力向安卡拉推銷蘇-57和蘇-35S戰機。如今這兩款戰機已飛抵土耳其，準備參加即將舉行的2019年技術節（Technofest 2019）。

據《國家利益》（The National Interest）網17日報導，近幾個月來，克宮積極運作，蘇-57與蘇-35S顯然成了出口戰機的要角。其中蘇-57是俄羅斯的5代旗艦隱形戰機，早在2000年代就展開坎坷的研發，直到今年底才會交付第一架「量產」機，預定未來10年將陸續產出其他75架。

蘇-57的產量相當有限，而似乎是刻意如此。分析指出，俄羅斯想大張旗鼓，藉由初期的出口合約，來作為解決財務困境的平台。等有了錢，再重新投資，建構較符合成本效益的蘇-57生產流程。克宮已積極鎖定安卡拉，認為它是成熟的蘇-57戰機出口國。俄羅斯總統普丁甚至親自出馬，在莫斯科國際航太展（MAKS）中，向土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）推銷出口版蘇-57E。

F-35戰機

然而，從土耳其的角度來說，要進口戰機顯然有兩個顧慮。首先，蘇-57絕對無法有意義地取代F-35，因為它們當初就是按截然不同的目標來設計。蘇-57一開始就是要成為頂尖的空優戰機，而F-35擅長的則是深入穿透與地面攻擊。

其次，就算俄羅斯願意快馬加鞭打造，目前還不清楚，蘇-57E的產量是否能滿足土耳其2020年初的採購需求。

最後要擔心的，就是蘇-57還沒有性能紀錄，第一個買家得冒相當的風險。至於蘇-35S不僅也是空優戰機，而且和蘇-57有許多共同的DNA。蘇-35經常被成為4++代戰機，和蘇-57原型機用的都是老當益壯的Al-41F1S發動機。雖然它不具隱形性能，航空電子系統也不如蘇-57精密，但較多樣的對地攻擊能力應該可以彌補這些弱點。

此外，蘇-35出口紀錄不錯，無論中國大陸和印尼都是客戶，而且它價格相對便宜。就算安卡拉真的要買俄製戰機，也比較可能青睞蘇-35。

(中時電子報)