一直以來，台灣的職災保險受限於綜合保險規範內容下難以單獨調整，致無法提供職災勞工適切保障。為此立委吳焜裕18日召開職業災害保險單獨立法公聽會。會中工作傷害受害人協會理事長林淑真表示，台灣當前的職業災害勞工保護法，自2002年實施以來，仍有職災現金給付過低、期間過短的問題。林淑真建議，將職災保險費率從當前的0.21％逐步調到5％，讓事業單位提高勞安成本，藉以提升職災勞工的照顧。

台灣職業衛生學會理事長陳美蓮提到，隨著產業及勞動人口結構的改變，未來除了職災補償、醫療照顧外，應進行全面性職業衛生健康照顧，透過預防性的工作環境、及管理的改善，降低勞工曝險的機率。

勞動部提出書面說明表示，相關單位已經開始規劃勞工職業災害保險法草案，目前仍在進行內部法制作業。預期將朝擴大納保範圍、適度提高投保薪資上下限、增進各項給付權益、整合職業災害預防與重建業務、完備職業傷病通報及調整職業病鑑定機制等方向辦理。

(中時 )