今年適逢世界知名華人畫家張大千120歲冥誕，兩岸各有多項紀念展及活動，現正於台南市美術館盛大展出的「寶島長春」特展，時隔24年重新呈現世人眼前，原訂展到9月底，將延長至10月13日，歡迎全民國慶連假到台南一睹「寶島長春」風采。

香港蘇富比即將登場的中國書畫秋季拍賣，焦點拍品有張大千多幅作品，當中更包括張大千1947年寫贈黃君璧啟用「白雲堂」的〈白雲堂圖〉卷，當全球藝術家及藏家都聚焦張大千親繪稀世珍品，一張畫卷同時有著張大千與黃君璧真跡筆毫的作品〈寶島長春圖卷〉，正於南美館展出。

民國70年，由國立歷史博物館前館長何浩天發起，召集黃君璧、張大千、張穀年、胡克敏、李奇茂、范伯洪、羅芳、蘇峰男、羅振賢、蔡友等十位國內最頂尖的水墨畫家，耗費近半年時間，摒棄個人色彩、同心協力完成，全長66公尺，是全台現存最長的集體創作畫卷。

〈寶島長春圖卷〉完成在台灣還沒有美術館的年代，曾先後在文化中心(高雄)、體育館(臺南)、社教館(新竹)，甚至克服溫濕度坐船到澎湖圖書館展出。而它飄洋過海的旅程目的地，可不只有到達澎湖馬公，〈寶島長春圖卷〉更遠征海外，到韓國(首爾、大邱、釜山、全州…等)、日本、香港、馬來西亞、比利時等國展示。〈寶島長春圖卷〉誕生，無疑是台灣面對國家外交上遭遇挫折時空背景下，一項鼓舞人心的藝術創作。

本次南美館與史博館除打造360度的展牆，並鋪上大面積的無酸紙隔離油漆牆面與畫卷的直接接觸外，展間也開啟恆溫恆濕監控，避免夏日午後雷雨產生溫溼度激烈動盪造成任何微損。並且，透過在展牆上以無痕的透明壓克力板上下固定，取代打釘穿洞同時亦減少載重，成功地大幅降低因展出而損壞畫作的風險。

南美館以最高規格保護作品的同時，也將圖卷以最完美的姿態呈現觀眾眼前。〈寶島長春圖卷〉5月底展出以來，受到參觀者好評，連日本東京電視台蒞臨採訪時也驚艷不已，為提升本展多元效益，南美館決定將「寶島長春」特展延長至10月13日，歡迎民眾把握今年最後一個連假，在國慶假期前，前往南美館1館2樓參觀。

南美館搭配此展，推出寶島長春限量周邊商品「蒼山翠波」山水造型著色卡片，購買觀眾如於9月底繪製完成並將成品送返至南美館，就有機會與〈寶島長春圖卷〉一同展出，詳情請上官網查詢。

(中時 )