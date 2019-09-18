今年拿坡里世大運男單金牌18歲小將曾俊欣，在海碩盃單打第二輪面對年長17歲的日本資深選手添田豪，奮戰兩盤2：6、3：6敗下陣來，為大會第7種子的添田豪則順利晉級16強。

曾俊欣表示，賽前看過不少添田豪比賽影片，因此有做一些打法上的設定，部分戰術還執行的不錯，可惜自己幾個局點或破發點沒把握住，對手掌握了之後越打越好、也更放得開，相對我就更不好應付。

這場比賽曾俊欣的劣勢是一發進球率偏低，甚至比二發進球率差，不過教練稱讚他今天很敢打、球的質量也重，相較於昨天打法更加積極，所以今天也不失為是一場很好的比賽，教練覺得曾俊欣這場比賽有更進步，鼓勵他不要太灰心，積極面對之後挑戰。

今年是曾俊欣正式轉入職業成人組賽是第一個球季，他認為強度比青少年組高很多，感覺有更多意志力的考驗，很多比賽都是差一點點、一些關鍵球沒把握，自己會繼續加強，接下來就繼續在海碩雙打賽是努力，結束高雄比賽後預計到美國打兩站挑戰賽，再回台灣拚全運會，最後再用兩站亞洲賽事為本季畫下句點，進入冬季訓練、為來年球季備戰。

楊宗樺在高雄海碩男網賽單打止步第二輪，接下來要專心拚雙打衛冕。(海碩整合行銷提供/陳筱琳傳真)

稍早另一場單打第二輪，台灣好手「小胖」楊宗樺6：7（6：8）、3：6不敵大會第13種子、澳洲選手哈里斯（Andrew Harris），賽後楊宗樺指出，第一盤搶七局有顆球沒把握住而失分，是這場比賽落敗關鍵，「我因為這一分對自己的失誤相當自責，所以很懊惱地摔了一下球拍，今年已經兩次輸給哈里斯，覺得他發球準又穩，對我來說是挺不好應付的對手。」

楊宗樺去年和謝政鵬留下高雄海碩男網賽雙打冠軍，今年兩人合作尋求衛冕，目前晉級到8強。

以「幸運輸家」獲得單打會內賽門票的國內18歲新生代選手蔡長霖，因為遞補進的會內賽籤表首輪輪空，一舉晉級到第二輪，可惜今天他的好運未能延續下去，32強戰4：6、1：6飲恨韓國選手南智惺，未能更上層樓。

蔡長霖以「幸運輸家」晉級會內賽，會內首輪又輪空，可惜第二輪不敵韓國選手，未能挺進高雄海碩男網賽單打16強。(海碩整合行銷提供/陳筱琳傳真)

(中時電子報)