什麼樣的事情，值得你花九條命，也一定要達到？以漫畫家阿推的經典台灣科幻漫畫作品《九命人》的劇情設定為發想，漫畫家常勝推出《九命人：時之輪迴》，透過擁有九條命的男主角，在漫畫裡對於「輪迴」有了超然的解釋，在九條命同時存在的時空，奮力挽救毀滅城市的大爆炸。

常勝表示，當時延續原作的劇情設定便是「擁有九條命的一個人」，而有別於一般人所認知的、一條命過完才能延續下一條命的轉生，他則是突發奇想「如果九條命能一起出現，會怎麼樣？」便將「輪迴」在漫畫中重新定義，讓主角的九條命存在同一時空，完全顛覆了常人的觀念，作品充滿了奇幻色彩。

常勝表示，有別於筆直的、一條線邁向未來的「輪迴」，他選擇將輪迴賦予了時間的觀念，「有點像是四度空間的思維，有一點來自於夢中的體驗，你可能在現實中遇上你不曾碰過的事情，但是你會有既視感，覺得很熟悉，這也代表『未來』不一定是還沒發生的，未來可能是與現在並存。」

《九命人：時之輪迴》中，描述擁有九條命的主角蒙九戈，連續轉生九次，轉生身分不一，分別有熊、機器人、小女孩等等，但轉生的目的都是為了阻止即將發生的大爆炸，因常勝對「輪迴」的奇妙設定，反派也可能在同一天內，彷彿同時面對蒙九戈的多重分身一般，處處防範蒙九戈的轉生，相當有趣。

特別的是，漫畫中的蒙九戈，展現了不惜轉生九次，也要拯救城市的強大執念。常勝表示，「大多時候，創作者會投入一些情感面，或是人生上面碰到的事情。漫畫中的蒙九戈花上一輩子也要完成的事，每個人一輩子都會碰上幾次，當初可能眾人反對、拚了命也要完成的，這些事情可能無關對錯，但連他們自己都搞不清楚為甚麼要這麼堅持。對我來說，畫漫畫就是這樣。」

(中時 )