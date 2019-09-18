太不應該了！有名女大生日前在家洗澡時，無意中在浴廁發現了藏在洗手台旁的密錄器，慌張又害怕的她當下用發抖的手上網求助。

(翻攝自《Dcard》)

原PO在《Dcard》表示，這幾個月搬新家，自己跟媽媽、後叔同住，不過日前剛洗完澡的她發現了「針孔攝影機」，她表示一開始不以為意，以為只是櫃子的卡榫，後來洗完澡她想說剛搬進來好像沒有看到這個卡榫，於是試著拉拉看，結果竟然拉出整組針孔攝影機...

(翻攝自《Dcard》)

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原PO慌張的表示「我真的很怕是家人」、「怕跟我媽講出來之後，會吵架、也會尷尬」她詢問網友說，如果裝設偷拍裝置的人是「他」該當作沒這回事嗎？她心有餘悸的說，「我剛洗澡出來，是手發抖的打字的，我現在真的不知道該怎麼辦，跟誰說這件事......」

網友看完後都紛紛要他馬上報警，留言「你趕快報警」、「直接到警局報案了，不要猶豫」也有網友表示，原PO當下沒有先報警而是PO網「真是刷新我三觀」。

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(中時電子報)