9月6日「中西太平洋漁業委員會」（WCPFC）北方次委員會（NC）會議，台灣將太平洋黑鮪限額中的300公噸，與日本互轉大目鮪300公噸配額案，近日被不明人士在網路惡意扭曲魚類價格資訊，散播假消息，嚴重混淆視聽，漁業署已將此案移請警方調查，以期遏止散布該假消息。

漁業署表示，近日在社群網站發現一則署名Martin Jo的不實消息，聲稱黑鮪魚產地均價每公斤1600元、大目鮪產地均價每公斤250元，宣稱300公噸的限額交換造成我方損失約4億元。對此漁業署嚴正聲明：這則消息是嚴重的誤導。

漁業署指出，近幾年我國所捕黑鮪魚幾乎都在國內消費，據東港蘇澳魚市場近3年卸魚時的平均價格約每公斤500元，而我國所捕大目鮪大多銷往日本，據東港區漁會表示，近期銷日價格每公斤約255至300元。再者，我國與日本的限額交換，是活用我方顯然抓不到的部分剩餘黑鮪限額，換取我方需要的大目鮪限額，而且只適用明年1年。

漁業署說，北方次委員會4年前也曾有會員提議進行會員間黑鮪限額轉讓，但是沒有通過，無此轉讓機制，我國因而無法活化利用我方抓不到的剩餘黑鮪限額換取我方需要的利益。漁業署強調，漁業署考量漁民利益，用抓不到的部分剩餘黑鮪限額交換急需的大目鮪限額，係為提高漁民收益。

(中時 )