【圖集】《第九分局》小8 張允曦專訪 18:412019/09/18 中時 陳俊吉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 《第九分局》小8張允曦專訪（陳俊吉攝) 《第九分局》小8張允曦專訪（陳俊吉攝) 《第九分局》小8張允曦專訪（陳俊吉攝) 《第九分局》小8張允曦專訪（陳俊吉攝) 《第九分局》小8張允曦專訪（陳俊吉攝) 《第九分局》小8張允曦專訪（陳俊吉攝) (中時 ) #第九分局 #小8 #張允曦 也許您會感興趣 推薦閱讀 專訪／劉奕兒樂當爸爸前世情人 吵架送「紅線＋巧克力」求和好 20:562019/09/16 娛樂 《第九分局》登國片觀影人次冠軍 王鼎霖盼《返校》接棒 18:402019/09/18 娛樂 娛樂熱門新聞 差40歲嬤孫戀！60歲美魔女戀185cm天菜稱他「乾兒子」 - 娛樂 郭台銘最後一刻宣告不選 愛妻曾馨瑩早露餡：過了今天… - 娛樂 蔡依林哭哭「不喜歡你了」網驚：因為阿信嗎 - 娛樂 化妝師忘這禁忌 化完額頭流血妝竟真撞頭身亡 - 娛樂 阿翔昔年收4千萬卻爆不倫 浩角翔起代言費爆變這樣 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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