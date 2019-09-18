由新銳導演王鼎霖執導，邱澤、温貞菱、劉奕兒、澎恰恰主演的國片《第九分局》，不僅奪下上映當周全台新片票房冠軍，截至 17日上映20天，全台票房累積超過5千萬，超越賀歲片《寒單》榮登國片年度票房亞軍，並拿下觀影人次冠軍。

王鼎霖表示《第九分局》目前全台單日還是有平均60萬的票房，若堅持到下周有望超越票房冠軍《五月天人生無限公司》的5千360萬，電影演員們也都相當關心票房成績，像目前人在北京拍戲的邱澤，上周末票房傳捷報就已致電王恭喜，温貞菱則是每天打給王追問票房成績，劉奕兒前陣子也都每天緊盯票房，澎恰恰則跟王鼎霖的父親電視製作人王鈞表達賀喜，片中大反派楊雁雁也傳了越洋簡訊來。

不過王鼎霖也坦承觀眾反饋兩極，「其實我很少看這些，但有些批評也能懂，有時候是成本問題。」更大器表示即將上檔的電影《返校》能延續國片熱度，「我17日看了《返校》首映，整個作品質感很高，我的電影也尾端了，國片要好，接棒是好事，《返校》成本更高，我希望他們票房可以破億回本。」

台灣電影下半年大爆發，從熱血籃球題材《下半場》好口碑席捲全台，接著主打靈異題材的《第九分局》票房驚人，而本周深受粉絲期待的驚悚電影《返校》也接力上映，帶旺國片潮，也讓人期待金馬獎最終廝殺。

(中時 )