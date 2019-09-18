除了感情生活穩定，李淳持續苦心經營演藝工作，今年底就有2部作品面世，電影《陪你很久很久》10月底上映，卻恰巧與父親李安執導的《雙子殺手》撞檔期，他已預備好正面迎戰；另外，和歐陽娜娜主演《武動天地》被選為平遙電影節閉幕片，他10月中將抽空前往平遙參與影展，再趕回台繼續為《陪你》衝票房。

李淳追隨父親腳步踏入演藝圈，畢業於紐約大學戲劇系，頂著好萊塢大導兒子的光環，以《醉後大丈夫2》客串出道，近年回到華語圈發展，也只能憑個人力量苦戰，因中文能力不足，在叔叔李崗執導的《想飛》戲份大減，勤練中文後演出《風中家族》，接著以《目擊者》入圍金馬獎最佳男配角獎，逐漸從客串、配角爬到男一之位，終於將推出首部主演電影《陪你》。

李淳還為《武動》練京劇，由於片中有場經典武生劇碼〈白水灘〉，他無論身在北京、台北，幾乎隨身帶著棍子練習，他日前受訪時透露，曾因帶著長棍上捷運，被人誤認為視障者而讓座，他趕緊解釋自己視力沒有問題，對方害羞的立刻坐到其他車廂。

(中時 )