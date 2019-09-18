橫山鄉長張志弘涉嫌在縣議員任內，以鄰居作為人頭，詐領助理費，檢調17日偵辦，並約談張志弘、其妻、其子等相關人士到案說明，由於張志弘涉嫌利用職務上機會詐取財物，新竹地檢署向法院聲請羈押獲准，全案由地檢署積極偵辦中。

據了解，張志弘去年參與橫山鄉長選舉，並順利當選後，被人檢舉他在議員任內，疑似利用鄰居作為人頭，詐領助理費，在費用匯入鄰居戶頭後，鄰居再將費用轉給張志弘的妻子、兒子。

檢調接獲檢舉偵辦，17日約談張志弘及其妻、其子到案說明，以釐清相關案情，新竹地檢署檢察官劉正祥、陳郁仁訊問後，認為張志弘涉犯貪汙治罪條例之利用職務上機會詐取財物等嫌疑重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

張志弘曾連任5屆縣議員，並曾任副議長，地方關係友好，去年地方選舉，轉換跑道改選橫山鄉長，也順利一舉當選，他遭收押消息一出，也使地方輿情嘩然，有地方人士透露，張志弘17日就未進鄉公所辦公室，18日也不見人，不知發生何事。

(中時 )