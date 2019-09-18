大崎藝農環境構築駐村團隊成員（由左至右依序排列）朱智勳、王博翰、邱于庭、黃傳懿、林建叡、羅婉慈、梁嘉芸、李亞錡、沈煜程、蘇育群。（大崎藝農提供／劉秀芬台南傳真）

大崎藝農環境構築駐村團隊學生自製的椅子。（劉秀芬攝）

碾米廠的木製碾米機將保留展示。（劉秀芬攝）

學生在酷夏進行老屋改造。（大崎藝農提供／劉秀芬台南傳真）

碾米廠的主要木製結構將予與保留。（大崎藝農提供／劉秀芬台南傳真）

位於烏山頭水庫旁的官田大崎社區的「豐茂碾米廠」，1970年代歇業後一直處於廢棄閒置狀態，2009年曾由台南藝術大學研究生與居民共同改造為藝文空間，然時光更迭，碾米廠近年又再度閒置下來，今年暑假，「大崎藝農」駐村團隊招募相關科系學生，要將豐茂碾米廠再度變身。

1930年代，官田嘉南里的商人看上大崎位於山裡交通位置，到山上開了碾米廠，1970年代稻米價跌，農民開始改種高單價的柳丁、芒果等作物，碾米廠主人搬離大崎，碾米廠就此閒置荒廢，一直到2009年曾由南藝大研究生改造為藝文空間，然隨著團隊的離開，碾米廠再度荒廢。

2019年初，一群長期在大崎社區推動創生的「大崎藝農實踐所」團隊，繼將大崎破舊的中山堂變身成大崎兒童藝術圖書館、豬舍改建成食農教育食堂，看上荒廢的碾米廠，在與屋主討論後，租下這個空間進行改造。

在團隊申請到台南市政府都市發展局築角創意營造計畫後，今年暑假招募了崑山科技大學空間設計系以及台南應用科技大學室內設計系的8名學生，組成了「大崎藝農」環境構築駐村團隊，在碾米廠進行為期近3個月的空間改造行動。

經過團隊討論後，保留碾米廠的木製碾米機作為展示，前半部將作為農產文創展售冰店，暫定名稱為「藝農號」，後半部則作為專業換宿之青年駐村下榻空間，提供實習津貼，招募更多對在地藝術實踐、空間、地景營造有興趣的青年們，加入大崎藝農的創生行動。

大崎藝農負責人林建叡表示，希望讓這間店作用像一塊磁鐵，讓南藝大學生作品有地方展示，讓外地遊客到此參觀木製碾米機，歇個腳，認識大崎文史，嘗嘗用在地水果製成的冰品，推廣地特色果產、文創工藝，成為外地遊客、校園師生認識在地的媒介，連結學校、社區、遊客，帶動地方發展。

(中時 )