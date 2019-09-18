台中市長盧秀燕（中）18日出席「富強大台中產業」論壇，強 調除了努力改善空汙，也力拚經濟。（盧金足攝）

富強大台中產業論壇」在台中裕元花園酒店舉行，現場吸引超過350位民眾參加。（盧金足攝）

「就算不在任內完工，也要向前衝！」台中市長盧秀燕18日出席「富強大台中產業」論壇時表示，上任3個月成功催生延宕廿年的水湳國際會展中心，日前全台最大圖書、美術的雙館共構「綠美圖」動工，為了台中長遠發展，除了舖橋造路基本功，重大建設更要到位，努力改善空汙，全力拚經濟。

盧秀燕在競選時提出「前店、後廠、自由港」的「台中富市3」城市願景，昨日在這場經濟論壇向全場爆滿民眾公布上任後推動的成績單，「前店」強化台中市展銷能力，希望吸引全台灣、甚至世界各地民眾，流進台中消費，增進當地商機。

此外，「後廠」加強硬體設備，今年已挹注58億元興建水湳國際會展中心，投資37億元的綠美圖都已動工，未來可爭取國際會議或大型會展活動到台中舉辦，參展及觀展廠商不但會有更多訂單，帶動台中的住宿、交通、餐飲等消費；「自由港」由法規鬆綁，落實「輕稅簡政」目標，協助工商業界發展。

經發局說，市府透過各項機會招商，向世界行銷台中，盧秀燕今年台單日往返香港，外銷14噸茂谷柑、3萬支優質花卉；利用春假舉辦台商春節聯誼會，吸引數百名台商參加，創造投資台中商機；日前率團前往英荷進行27項市政考察，與荷蘭烏特勒支市、阿梅爾市簽署MOU，推動城市行銷。

在市府積極牽線下，陸續有許多航班復航、開航，今年6月台中－昆明直飛航班開航、7月台中－青島復航、10月台中－日本鳥取開航等，持續有好消息傳出，台中市對外的通路越來越多，對市民經商或旅遊都會更便利。

盧秀燕主打「前店、後廠、自由港」的城市藍圖，今年暑假舉辦首屆台中購物節、明年台中將主辦2020台灣燈會及第23屆世界蘭花會議等；持續推動台中接軌國際、打造宜居城市。

「富強大台中產業論壇」在台中裕元花園酒店舉行，盧市長率領經濟發展局長張峯源、民政局長吳世瑋、社會局長彭懷真、衛生局長曾梓展及財政局長羅仙法等局處長出席，與手工具公會榮譽理事長游祥鎮、巨大機械幕僚長溫絮如、上銀科技總經理蔡惠卿、萬和宮董事長蕭清杰、靜宜大學院長郭俊巖等產學界代表與談，現場吸引超過350位民眾參加。

(中時 )