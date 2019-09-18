民進黨今天召開中執會，通過徵召「太陽花女戰神」、立委林昶佐助理賴品妤參選新北市第12選區立委，將對上國民黨李永萍及時代力量立委黃國昌助理賴嘉倫，被解讀為林昶佐對決黃國昌延長賽。對此，林昶佐表示，賴品妤對手是李永萍，本土陣營應該團結而非對決，未來希望可以整合本土力量，相信賴品妤是最適合的人選。

立委黃國昌不選新北市汐止選區，交棒助理賴嘉倫參選，民進黨早已表態，若黃國昌不選將會自提人選，今中執會確定徵召林昶佐助理賴品妤參選汐止區立委，林昶佐與黃國昌的助理在同選區對決備受矚目。

林昶佐表示，賴品妤過去參與非常多的社會運動，進入國會擔任他的助理之後，對於處理法案、預算案、甚至政治情勢判斷，都非常上手，雖然距離投票僅剩4個月，相信賴品妤會是該選區對抗國共勢力的最適合人選。

賴品妤在參選記者會上提到「不能把好不容易攻下的七星區拱手讓人」，被解讀認為時力提名人選無法勝出，林昶佐認為，每個選區反國民黨、反國共勢力的陣營，都應該想辦法團結整合出最強戰將，如何團結、協調，他認為有許多方式，不一定要「黨對黨」。

林昶佐說，4年前時力提名的選區，也是候選人自行協調，加入在地人士共同討論，不論是時力提名的北市信義南松山陳雨凡或民進黨徵召新北汐止區賴品妤，都能朝團結的方向進行整合。

(中時 )