蒲添生的遺作「羽化成蝶林靖娟紀念銅像」，18日起在台東大學展示，學生撫觸銅像，感受炙熱的生命。（莊哲權攝）

已故雕塑大師蒲添生的遺作「羽化成蝶林靖娟紀念銅像」展覽，18日在台東大學舉行揭幕儀式。（莊哲權攝）

1992年，健康幼稚園校外教學發生火燒車，老師林靖娟奮不顧身搶救受困孩童，最後懷抱4名幼童罹難；名雕塑家蒲添生抱病完成林靖娟老師雕像創作「羽化成蝶」，完成之後也病逝，該雕像即日起矗立台東大學校園，參觀者撫觸雕像，感受兩個炙熱燃燒的生命。

「羽化成蝶林靖娟紀念銅像展」18日在台東大學人文學院前廣場揭幕，也勾起27年前震驚社會的往事，1992年5月15日上午11時40分，健康幼稚園戶外教學發生火燒車，造成23人死亡，老師林靖娟奮不顧身衝入火海搶救孩子，最後懷抱4名幼童與來不及逃離的人一起罹難，其中1名幼童是新北市市長侯友宜獨子。

感念林靖娟大愛犧牲，在李登輝前總統邀約下，著名雕塑藝術大師蒲添生歷經4年時間創作了林靖娟銅像，第3年發現罹患胃癌，仍抱病創作，於1996年5月15日完成銅像後，5月31日病逝，享年85歲，這也是他人生的最後1件代表作。

促成這次展覽的東大人文學院院長林永發表示，這座3.7公尺高的銅像，左手懷抱幼兒，高舉的右手指尖，停著1隻蝴蝶，象徵「羽化成蝶」，矗立校園內，不僅讓師生緬懷林靖娟義行，更是親睹雕塑大師蒲添生最後遺作，兼具教育意義及藝術創作價值。

蒲添生的兒子蒲浩志說，在國內外的美術館，觸摸創作品是被禁止的，但是林靖娟紀念銅像大家可以用撫觸，去感受兩個炙熱的生命，該銅像將在東大校園內展示5年。

東大幼教系學生林怡嫻、林育瑩說，林靖娟的大愛精神令人感動，這尊銅像進到校園，對幼教系學生是非常好的榜樣，也是未來進入職場的模範。

(中時 )