長達36年外交情誼！索羅門宣布與台灣斷交

美國國務院一名發言人以電郵回覆媒體的詢問表示，中國大陸積極改變兩岸現狀，誘使各國與台灣斷交，破壞了區域和平穩定的架構，美國對此深表失望。

《美國之音》引述國務院發言人的電郵指出，雖然各國有權決定其外交關係，但是北京持續透過脅迫行為壓縮台灣的國際空間，違反了北京與台灣和平交流的承諾。美國國務院重申，台灣是一個民主成功的故事、可信賴的夥伴與世界的良善力量，美國將持續支持台灣。

報導指出，位於南太平洋的索羅門群島星期一(9月16日)決定與台灣斷交，轉而與中國大陸建交，台灣目前的邦交國剩下16個。美國一位白宮資深官員也透過電郵表示，對於中國大陸策動索羅門群島外交轉向感到失望，美國反對北京破壞台海和平穩定的局面。

美國共和黨參議員盧比歐(Marco Rubio)受訪時表示，對於台索斷交感到失望，令人不安的是當一些國家參加中國大陸倡議的一帶一路之後，並無法取得資金、外援，而是貸款，同時還必須由大陸的公司及勞工來興建。

(中時電子報)