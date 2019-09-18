時代力量立委高潞・以用･巴魕剌遭該黨決議除名並因而喪失不分區立委資格，她向台北地院提出「確認黨員資格存在」並聲請定暫時狀態處分的訴訟，被台北法院駁回，她另對中選會聲請停止執行通知立院註銷立委資格的「函文」，也遭北高行政法院駁回。

高潞･以用･巴魕剌(Kawlo Iyun Pacidal)，分別對北院及北高行政法院提告表示，她是時代力量的黨員，時力的紀律委員會，今年8月8日以其違反「公職人員利益衝突及利益迴避」等規範，致時力的政治操守及黨譽受損為由，做成2019紀字第2號裁決，開除她的黨籍。

她認為該黨的紀律委員會有應迴避的理由未迴避，除名決定作成違反法律正當程序，且不符比例原則，因此提起本件訴訟請求確認黨籍存在，並聲請定暫時狀態處分，維護權益，同時她也對中央選委會提告，停止她立委資格註銷的提告函文，也遭駁回。

(中時 )