對於總統蔡英文倫敦政經學院博士論文爭議，前副總統呂秀蓮今（18）日呼籲蔡英文「畢業證書給大家看一下，台灣話說聞香一下，可以很透明化的事情，不要變成那麼神秘。」對蔡英文博士論文遭議論真假與否？政大地政系教授徐世榮表示「，政治人士的選舉操作有必要那麼的醜陋嗎？」不過，網友回嗆徐世榮護航：「人必自侮而後人侮之！」

徐世榮在臉書表示，「由於蔡英文總統曾在政大執教多年，因此，當外界質疑她是否有撰寫博士論文、或是否擁有英國LSE博士學位時，某一方面，其實也就是在質疑本校三級三審教評會嚴謹程序及人事室審查制度」。

徐世榮指出，他「本人身為政大一員，深刻瞭解本校教授聘任體制的嚴謹程度，因此，實在是無法接受外界這樣的質疑，這對本校也如同是一項侮辱。」

徐世榮並舉馬英九總統也曾在政大任教過為例，徐問，「至今又有幾人質疑過他哈佛大學的博士學位？又有幾人看過他的博士學位證書？」最後感嘆「政治人士的選舉操作有必要那麼的醜陋嗎？」

不過，網友對徐世榮護航蔡英文不以為然，有人表示：「蔡、馬教授兩人的功力，怎麼比？想竊笑⋯⋯」、「遙想學生大學時的國際公法還是 馬前總統教的……」、「人必自侮而後人侮之」。顯見總統蔡英文將其倫敦政經學院博士論文視為「最高機密」拒絕閱覽，更讓人生疑學位取得有問題。

(中時電子報)