正在日本大阪泛太平洋女網賽奮戰的寶島女網一姐謝淑薇，今天雖然先在單打出局，隨後收拾心情和妹妹謝語倢（原名謝淑映）攜手出擊雙打，姊妹倆不到1小時就以6：4、6：0力退烏克蘭雅絲崔絲卡（Dayana Yastremska）/波蘭羅索絲卡（Alicja Rosolska），晉級8強。

泛太平洋女網賽屬於WTA巡迴賽Premier頂級賽事，總獎金82.3萬美元，謝淑薇今天一日兩戰，單打先是三盤飲恨大會第9種子、比利時對手梅藤絲（Elise Mertens），經過適當休息後再出征女雙，姊妹倆從第一盤尾聲到第二盤連下8局，56分鐘就鎖定勝利。

謝家姊妹下一輪迎戰大會頭號種子德國葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld）/荷蘭舒兒絲（Demi Schuurs），另一對寶島姊妹檔詹詠然/詹皓晴則是大會第2種子，兩人明天將在8強賽上陣，對手是加拿大達布蘿絲姬（Gabriela Dabrowski）/法國賈西亞（Caroline Garcia）。

(中時電子報)