國發會領軍成立的區塊鏈大聯盟今（18）日召開首次會員大會，國發會表示，將帶領業者11月赴星國，在金融科技嘉年華中首度設置國家館，讓台廠的區塊鏈科技成果展現給國際。

國發會主委陳美伶說，區塊鏈在法規、人才培育和商模上，還有很多挑戰，目前已有金融業、公協會等代表加入大聯盟，盼透過區塊鏈使台灣能在各領域百花齊放。

資策會也說明，新加坡是以國家館形式，透過跨部會整合產學研資源，進行展覽，這次將規劃帶16位業者參展，27日前報名，其中6個名額可由國發會贊助，保留給大聯盟會員，並於10月4日審議。

立委許毓仁也以顧問身份出席，他表示，台灣未來產業的機會將在新創產業上，區塊鏈的應用相當適合在台灣落實，因為因為有完整ICT產業鍊、厚實的軟硬體基礎，迎接5Ｇ時代又有智慧交通、智慧城市等發展空間，以台灣2300萬人規模的經濟體，若能實驗出「幾隻」區塊鏈獨角獸，將是另一個台灣奇蹟。

立委余宛如也說，區塊鏈發展在人才、落地應用及法規是關鍵，大聯盟將可推動台灣的先驅地位。

(工商 )