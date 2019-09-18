家住三灣鄉的失智老翁步行10多公里到南庄老街，由南庄分駐所員警陳進德協助返家。〔頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

家住苗栗縣三灣鄉的一名失智老翁，18日由住處獨自外出，步行10多公里到南庄老街，疑因疲累需要休息，竟闖上一部外來遊客的遊覽車，車上旅客發現報警協助，警方將老翁帶回南庄分駐所，費了一番功夫後才通知上家人，三灣鄉農會理事長廖盛榮獲悉，立即陪同家屬前往帶回老翁。

頭份警分局南庄分駐所員警是在18日中午接獲民眾報案稱，有一名失智老人在南庄遊客服務中心前誤上遊覽車，分駐所立即派遣警員陳進德前往了解，發現老翁年近七旬，不知為何竟搭上路邊停放的遊覽車，警方因一時無法查證老人身分，又適逢中午用餐時間，警方於是先將老翁帶回分駐所，並提供飲水及便當。

由於老翁無法正常言語，身上未帶任何證件，陳員看到老翁頭上戴著競選人帽子，靈機一動，將老人照片轉發給相識的三灣、南庄民意代表及地方熱心人士協助查詢，結果到了下午一時，三灣鄉永和村長黃雪雲看到後，認出老翁是該村村民，馬上聯絡警方。

警方隨即通知老翁家人前來分駐所，熱心的三灣鄉農會廖盛榮理事長，獲悉後陪同家人前往分駐所協助載運老翁返家，讓家屬非常感謝警方熱心協助。

(中時 )