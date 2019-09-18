陳男駕駛廂型貨車，追撞多部汽機車，最後撞上民宅騎樓柱子後才停下。（王文吉攝）

潘男當時站在廂型貨車旁疊貨，遭肇事車輛猛烈撞擊，因傷勢嚴重，送醫後宣告不治。（王文吉攝）

停在路旁的廂型貨車遭猛烈撞擊，180度迴轉後，再往前撞及停在路旁的銀色休旅車。（王文吉攝）

台3線台中潭子路段18日下午4時許發生連環追撞車禍，1輛貨車行經中山路1段，疑超車不慎，擦撞路旁1輛正在卸貨的貨車，之後失控往直衝100公尺，撞上民宅騎樓柱子後停下，共造成5人輕重傷，其中59歲潘男送醫不治，9歲男童傷勢嚴重，送加護病房，警方正調查事故發生原因。

警方調查，連環追撞意外發生在18日下午4時許，當時21歲陳男駕駛廂型貨車，9歲弟弟坐在副駕駛座，車輛行經潭子區中山路1段時，先是撞上路旁1輛廂型貨車，接著失控擦撞2輛行進間機車，最後撞上1戶民宅騎樓柱子後才停下。

警方指出，當時59歲潘姓男子正在將貨物搬上廂型貨車，突如其來猛烈撞擊，造成潘男多處全身骨折及擦挫傷，2名遭波及的女騎士倒地輕傷，坐在肇事車輛副駕駛座的9歲男童受困變形車內，送醫前無意識。

台中慈濟醫院表示，潘男左胸廓變形，血胸嚴重，經急救後，仍呼吸衰竭，宣告不治。9歲陳童頭內有出血、左肝挫傷、右腳大面積撕裂傷，送加護病房，另21歲及2名女子擦傷無礙。

陳男酒測值為0，他肇事後，第一時間向警方稱「突然恍神，造成車輛失控」。目擊民眾則表示，肇事貨車疑超車不慎釀禍，確切肇事原因由警方調查中。

(中時 )