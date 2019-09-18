彭政閔（左）新莊告別賽，陳金鋒送的禮物是行李箱。（陳怡誠攝）

18日是中信兄弟球星「恰恰」彭政閔的新莊球場最終戰，富邦悍將球團由副領隊陳金鋒代表送上引退禮，在全場球迷見證下，陳金鋒送上客製化行李箱，不只有彭政閔的號碼，陳金鋒的52號字樣吊牌也掛在側邊，陳金鋒更難得拋開嚴肅形象，在球場上向彭政閔肉麻告白。

陳金鋒送上深藍色客製行李箱，上頭印有彭政閔專屬的「CHIA23」字樣，陳金鋒表示為了禮物絞盡腦汁，「聊天有聊到彭政閔退休後想出國進修，所以我想行李箱是最適合他的。」

陳金鋒送給彭政閔的行李箱，有「CHIA23」、「CHEN52」字樣。（鄧心瑜攝）

行李箱還有一個小巧思，側邊吊牌上還印有陳金鋒的「CHEN52」字樣，陳金鋒在近滿場球迷面前肉麻地說，「雖然沒辦法陪在你身邊，但希望你出國看到行李箱就會想到我。」引來全場球迷尖叫不止，隨後兩人開心握手擁抱。

2016年陳金鋒引退時，彭政閔與隊友合送高爾夫球具，3年後彭政閔收到禮物後難掩開心，「感謝富邦球團的用心以及陳金鋒的體貼，之前送他高爾夫球具是希望他退休後過寫意的生活，希望這個行李箱陪著我一起去國外進修。」

陳金鋒代表富邦悍將球團，送給彭政閔引退禮物。（陳怡誠攝）

彭政閔收到行李箱後，開心拉下場。（陳怡誠攝）

(中時電子報)