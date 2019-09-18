大溪源古本舖舉辦「不老職人」活動，邀集在地超過80歲的長輩們齊聚一堂，說故事分享老照片。（邱立雅攝）

大溪源古本舖5年前開始舉辦「不老職人」講座，不過兩年前源古本舖進行整修翻新，最近終於又「開學了」，18日這群不老職人們齊聚一堂，帶著老照片一起回憶過往，還牽手唱日語歌，最重要的則是請來專業攝影師替耆老們拍下與古宅互動的美好畫面。

主辦人古正君表示，不老職人講座主要是邀請大溪地區在地的耆老，與眾人分享自己的生命故事。講座舉辦方式相當「有機」，並不限於何種形式，皆以耆老的需求為要，所以過去辦的講座曾變身秘密相親、尋找舊識的超級任務等等，古正君笑說，就是要幫爸爸的老朋友們完成需求。

18日當天不老職人在古宅修復後首度回歸，許久未聚首的耆老們帶著老相片開心分享往事，甚至還有長輩們開始用日語閒聊，並牽著手唱起日據時代大溪宮前國民學校的校歌，眾人開心唱完後還像小學時代一樣喊著「我做到了！」

老鎮長林熺達也參與此次不老職人講座活動，他表示，講座讓在地的長輩們有機會表達與說話，透過故事的訴說與聽眾的追問，分享生命的經驗價值，從文化與歷史的角度成就每一場意想不到的遊戲，在邊吃邊聊之下生命經驗也因此被記錄。

(中時 )