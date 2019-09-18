國民黨總統參選人韓國瑜繼上周在台中連跑21間宮廟馬拉松行程後，本周六將1天橫跨台中、屏東兩縣市進行地方拜會請益行程。21日上午到台中市潭子區無極混元中樞院參拜及到清水紫雲巖參加全國寺廟金蘭會；下午返回屏東參訪，正確時間仍在規畫中。

台中市議會國民黨團指出，谷關大道院日前舉辦「八八蟠桃聖會」，因在平日韓國瑜在高雄市拼市政，改由立委許淑華代表參加；本周六韓特到同脈位於潭子區的無極混元中樞院參拜。

牛罵頭信仰中心清水紫雲巖，將於9月21日舉辦全國寺廟金蘭會，來自全國80多間宮廟將齊聚清水紫雲巌開會，當天上午8時開始報到，10時各地宮廟負責人於紫雲巖文化大樓開會，中午於紫雲巖廟埕席開120桌，宴請來自各地的宮廟代表，韓國瑜應邀將前往致意。

韓國瑜當天因各地宮廟、陣頭及信眾高達上千人，惟恐韓粉蜂擁而至影響全國廟宇金蘭會的流程，將與到無極混元中樞院參拜列為私人拜會行程，正確抵達時間，仍由韓國瑜競選總部規畫中。

(中時 )