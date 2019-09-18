文化局主秘劉秀英（右）解釋，契約第15條原意僅為提醒廠商遵照採購法，非絕對要求。對於契約用字遣詞造成外界錯誤解讀，日後會檢討改進。（袁庭堯攝）

針對大港開唱補助是否應受政府採購法監督之爭議，高雄巿議員邱于軒18日拿出契約，直指高巿府文化局與主辦單位出日音樂明顯違法。法制局認為，該契約第15條字面上確實有要求廠商遵照採購法的意思。但文化局強調該條文僅是要提醒廠商，非絕對要求。對於造成外界錯誤解讀，日後會檢討改進。

法制局表示，就契約第15條字面上的解讀，有形塑新的法律關係、訂定嚴於採購法標準的意思，意即該案任何開銷都必須受採購法監督。該案若要強調回歸採購法第四條規範，15條內文應該也要清楚說明，不該省略。文化局也應解釋清楚，否則恐有公務員失職懲戒、及向廠商追回補助款並罰款等問題。

文化局解釋，該契約第15條原意僅是提醒廠商遵守採購法第四條「補助金額占採購金額半數以上，且在公告金額以上者，應受機關監督」，非要求該案完全遵照採購法。對於契約用字精準問題引發爭議感到抱歉，日後會檢討改進。

律師葛光輝表示，契約不容許有模糊解讀的空間。若明知廠商的補助額度不受採購法限制，擬定契約時根本不需要特別增列此條款。律師賴瑩真認為，該契約爭議的第15條，在許多補助案合約中屬常見，用意多為政府單位提醒廠商須遵守政府採購法。實際受規範與否，還是得回歸採購法第四條的標準來判定。

(中時 )