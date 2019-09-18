被封「戲劇之母」的台灣影人協會理事長周遊（阿姑）與夫婿李朝永，和臺北商業大學合作開設「演藝事業經營管理專班」，18日開學典禮上，兩人同時獲聘為該校企管系教授。演藝資歷堪稱博士級的阿姑，正式學歷是嘉義女中初中部，她回憶當年求學過程辛苦，放學後就要趕回家種菜、養雞鴨鵝羊，因為怕家裡的家禽家畜們被偷，晚上都要趕到床底下，偏偏她一起床念書，動物叫聲就會如交響樂般此起彼落，所以她只能跑到家外面的電線桿下看書。

北商大校長張瑞雄頒發企管系教授聘書給台灣影人協會理事長周遊（阿姑）與夫婿李朝永。（陳俊吉攝）

阿姑坦言自己其實沒拿到嘉義女中畢業證書，是到台北以後靠著半工半讀才補到初中畢業，後來還以臺灣省文化工作隊隊長身份被推薦去讀了一年的「革命實踐研究院」，校長是已故前總統蔣中正，「我是蔣中正的學生，他還來幫我們講課，他的方言很重很難懂，我寫筆記時，聽不懂的只好靠隔壁」。

周遊透露，當年蔣中正還曾找她去「個別談話」，「他要派我去當⋯⋯」，一旁的李朝永出聲制止她「別亂說」，媒體追問「當女間諜嗎」，阿姑默認後笑說：「但我不能啊！我是O型的人，藏不住話，而且我沒有媽媽，當時還有一個阿嬤要照顧。」

周遊（阿姑）與夫婿李朝永，和臺北商業大學合作開設「演藝事業經營管理專班」18日開學典禮貴客盈門。（陳俊吉攝）

周遊（阿姑）與夫婿李朝永，和臺北商業大學合作開設「演藝事業經營管理專班」18日開學典禮貴客盈門。（陳俊吉攝）

這次台灣影人協會與北商大一起成立「演藝事業經營管理專班」，希望讓無論還在線上或已經退休的演藝人員都能有進修機會，一開始僅要收30多位學生，不過報名者將近百人，最後確定招收42個學生，其中有大概三分之一學生是藝人，包括蕭惠、上官明莉、邱蘭芬等人都報名。除了阿姑、李朝永會親自當老師教課，也會聘請專業傳播相關學者，阿姑說，包括虞勘平、導演兒子馮凱，甚至國際大導演李安或巨星好友林青霞如果回台灣，有機會她都會邀請來教課。阿姑說，教授鐘點費一小時才990元，兩小時不到兩千元，如果邀請專家她肯定要自掏腰包。但她很開心地說：「我辛苦一輩子，也做了很多善事，這次最有意義！」

(中時 )