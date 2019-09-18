基隆立委蔡適應為競選總部基隆囝仔「絹印小棧」揭幕，小額募款爭取認同。（許家寧攝）

蔡適應親手絹印「2020台灣要贏」T恤，期許與小英攜手贏得勝選。（許家寧攝）

選戰起跑，國民黨基隆市黨部周一率先成立韓國瑜總統、宋瑋莉立委聯合競選總部，力拼連任的民進黨立委蔡適應18日為競總基隆囝仔「絹印小棧」揭幕，繼先前首波推出「基隆囝仔」潮T，這次以多種文青味十足的字體，讓支持者DIY，大方印出挺基隆。

蔡適應表示，可絹印的圖案，除了有基隆囝仔、挺基隆等字體圖樣外，還有基隆特色的撐雨傘小女孩、基隆特色醬汁、白米甕砲台等圖樣，他還親手印出「2020台灣要贏」T恤，準備在蔡英文總統到訪基隆時致贈，要與小英要贏一起勝選！

蔡適應說，首波募款商品基隆囝仔潮T後，受到許多朋友熱烈迴響，希望以看見基隆的改變，喚醒基隆人榮譽，大聲站出來挺基隆，第二波的文創小物將搭配基隆特色景物，例如正濱色彩屋、潮境公園、中正公園、情人湖公園、外木山濱海步道等景點。

位於仁一路的「絹印小棧」已經完成裝修，裝潢呈現工業棧板風，以比較輕鬆、互動方式運作，捐款250元可得到基隆囝仔潮T一件，並且能選擇二款絹印圖案，自行手工刷圖印上潮T，或是自備T恤，捐款50元可選擇一個圖案絹印。

蔡適應指出，希望在競選的過程中，呈現一個非典型、比較文青的互動方式，所以結合絹印將競選總部打造成不同傳統的選舉據點，對於選舉他思考如何讓基隆過得更好，讓市民看到過去三年多來，他協助城市發展成果，找回基隆人的城市光榮感。

(中時 )