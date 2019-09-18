去年獲得奧斯卡獎的英國實境短片《沈默的孩子》，描述小女孩莉比天生聽不見聲音。飾演莉比的小女生梅西．司萊，現實生活中也是一位聾人，和爸爸吉爾森．司萊來台宣傳「台灣國際聾人電影節」活動。（郭吉銓攝）

失去聽力的人，該如何與他人溝通？去年獲得奧斯卡獎的英國實境短片《沈默的孩子》，描述小女孩莉比天生聽不見聲音，家人卻堅持要她讀唇辨聲，直到社工喬安娜教會莉比手語，女孩才終於露出笑容。飾演莉比的小女生梅西．司萊（Maisie Sly），現實生活中也是一位聾人。梅西的爸爸吉爾森．司萊（Gilson Sly）用英國手語表示，知道電影得到奧斯卡獎的那一刻，「興奮到雞皮疙瘩都冒出來。」

今年8歲的梅西，近日與爸爸吉爾森來到台灣，將參與第四屆「台灣國際聾人電影節」活動。相較於劇中女主角莉比與家人的隔閡，梅西一家都是聾人，手語溝通無礙。梅西也就像任何一個8歲小孩一樣調皮，對事物充滿好奇。吉爾森表示，在英國，使用手語溝通的聾人其實也不多，「但使用手語，可以讓聾人的世界變得更廣大。」

吉爾森表示，梅西參與電影演出是三年前，「過程其實很辛苦，但梅西非常開心，也喜歡表現自己，對演戲有興趣。」電影最後，莉比孤身站在學校角落，對著喬安娜比出「我愛你」的手語，賺人熱淚。吉爾森表示，他們夫妻也跟著看到哭了，為女兒的演出感到非常驕傲，「很多人看了影片很感動，對聾人的看法也就跟著改變了。」

吉爾森表示，在英國，多數聾小孩出生於一般家庭，像他家這樣全家都是聾人的很少，「大部分聽人家長還是希望想辦法把聾小孩變成聽人。」他自己在成長的過程中，一開始也是被要求努力聽學說話，直到20歲，因為認識妻子，才跟著學手語，「我在成長求學過程中，曾經碰到很多困難，很辛苦，但現在的我，很喜歡手語。」

吉爾森表示，如今梅西的求學過程就順利很多，她讀的是聽聾融合的學校，在學校也很活躍，甚至會教其他聽人同學手語，同儕之間能直接用手語溝通。學校老師雖然是用口語教學，但她會讀唇，不清楚就問，堅持要靠自己，不想要有手語翻譯員跟著。吉爾森笑著表示，梅西很聰明，「可能有點太聰明了。」

《沈默的孩子》由英國演員瑞秋．珊頓（Rachel Shenton）編劇，她的父親因為癌症治療，突然完全失聰，家人為此學會手語。珊頓也曾在英國影集中扮演聾人。在奧斯卡獎頒獎典禮上，珊頓以口語和手語致詞，「這個世界上有數百萬名聾人小孩，生活在沈默的世界裡，面對充滿障礙的世界。感謝奧斯卡獎，讓容易被忽視的聾人，再次進入主流的視野。」

《沈默的孩子》與《58旅程》、《聽•見幸福的樂章》、《直至虹色清晨降臨》四部以聾人為主題的電影，將在第四屆「台灣國際聾人電影節」播出，於9月21日、22日於國立台灣文學館1F演講廳放映。

(中時 )