鴻海創辦人郭台銘日前宣布不參選2020總統，郭柯王就破局了嗎？永齡基金會青年平台執秘陳佳圻直指，郭柯王並沒有破局。民眾黨投入2020立委選戰，郭很樂意全力配合，輔選或站台。

陳佳圻澄清說，之前開幕僚會議時，郭陣營有詢問柯陣營，「郭不選，你們會怎樣？」柯營回說，「我們對郭董的任何選擇都很尊重」。

陳佳圻表示，郭台銘其實是敬重佩服台北市長柯文哲的，因郭幕僚曾提到民眾黨要選舉，在資金上或各方面是不是有要幫助的地方，柯P本人就回說，「不需要，現在新的選舉文化根本不是靠經費撐起來的。」柯P直接婉拒了。並沒有外界所說郭不選，柯就掉了錢，因柯一開始就婉拒了，郭才願意去跟柯合作。

陳佳圻在政論節目《94要客訴》指出，郭台銘不選，郭柯王就破局了嗎？郭昕宜表示，並沒有。民眾黨要投入這一場立委選戰，郭這邊很樂意全力配合，若需要作一些輔選或站台，郭都很願意。郭跟王金平也並非如外界所說漸行漸遠，兩人17日還見面談國家未來大事，聊得很開心，所以郭選不選，並不影響兩人交情。

(中時電子報)