台中市二和公園在九月四日才剛熱鬧舉行啟用典禮，被認為是台中公園設施中比較別出新裁的公園，十二項感官式遊具，民眾也是樂見其成。市議員徐瑄灃昨天接獲民眾投訴，指二和公園遊憩設施有所損害，對於孩童使用會造成危險。

市議員徐瑄灃於18日到場關心，發現遊憩當中固定用的鐵片螺絲，其中1組消失了，對於孩童使用安全上會產生危險，已轉請權責單位盡快到場處理，才能保證孩童使用的安全性。

徐瑄灃表示，二和公園才剛開幕使用，不到1個月的時間，遊憩設施就出現瑕疵，是否公園品質都有狀況？公園本是居民享受悠閒時光的好場所，市府應該提供給民眾一座使用上安全無虞的場所，才能讓孩童玩得安全，大人也才能安心。

徐瑄灃痛批說，如果遊憩設施的不良造成使用者傷害，導致公園原本是該提供民眾美好回憶的場所，變成民眾的噩夢，那可就得不償失了；權責單位更難辭其咎。

(中時 )