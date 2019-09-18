去年獲得奧斯卡獎的英國實境短片《沈默的孩子》，描述小女孩莉比天生聽不見聲音，直到社工喬安娜教會莉比手語，女孩才終於露出笑容。（台灣國際聾人電影節提供）

去年獲得奧斯卡獎的英國實境短片《沈默的孩子》，呈現出聾小孩莉比在聽人世界的格格不入。劇中莉比與家人在餐桌上吃飯，因為聽不見，她茫然看著每個人的嘴巴快速移動，完全無法理解大家在說什麼。台灣國際聾人電影節執行長牛暄文也心有戚戚焉，「就像以前國高中時，同學們因為我聽不到，都是討論完才告訴我結果，但後來想想，這樣根本不是一起討論，因為我無法當下提出我的想法。」

牛暄文以台灣手語表示，今年邀請《沈默的孩子》來台放映，也邀請小女主角梅西．司萊（Maisie Sly）和父親吉爾森．司萊（Gilson Sly）來台，就是因為發現很多人不知道該怎麼面對聾人，「這部電影厲害的是呈現出聾人在聽人社會的孤獨感。以我自己而言，高中時，我是全校唯一一個聽障學生，我說的話，同學聽不習慣也聽不懂，就漸漸跟我保持距離。我曾經覺得很疏離、很孤獨，不喜歡去學校。」

牛暄文表示，他後來到美國，就讀世界知名的聾人學校「高立德大學」，學到美國手語之後，才終於了解手語的美好，體會到真正被世界接納的感動，「台灣的情況，往往是聽人希望聾人配合聽人，用力聽、努力讀唇。但在美國，很多人發現我是聾人之後，就會改用手語或紙筆跟我溝通，其實就是尊重。」

牛暄文認為，對聾人而言，無論是學手語或學口語都好，重點是有得選擇，「台灣很多家長會希望聾小孩選口語，禁止學手語。但以過來人的經驗來說，學口語很辛苦，一點都不快樂。去年底《國家語言發展法》通過，台灣手語也納入國家語言，我建議家長把手語納入考量，甚至和孩子一起學手語。」

牛暄文表示，很多聾人都曾分享過類似經驗：如果口語無論如何都學不來，為何不能也學手語呢？「像梅西的爸爸就說，無論梅西想要學手語還是口語，他都沒有意見，只要能梅西快快樂樂就好。」

(中時 )