行政院會明擬通過交通部「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」報告，為方便車友自行車環島，政府預計以4年投入16億經費改善道路，強化友善性，並發展在地自行車深度旅遊。

行政院表示，有關「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，是交通部考量自行車環島旅行較具困難與挑戰性，也為吸引更多國內外遊客參與自行車旅遊活動，因此在2020年到2023年推動這項計畫。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，這項計畫預計投入16億元，共規畫三大主軸： 包括 打造國際化自行車路線及其特色旅遊活動，例如加強5條東西向挑戰路線並強化其友善及安全性等；其次，政府將發展在地化自行車深度旅遊，像是 規劃並行銷多元型態的在地旅遊路線；其三則是自行車環島路網的優化與安全改善，如：改善道路鋪面不佳路段、為視距不足之急彎險坡路段加高護欄等。

(中時 )