「922世界犀牛日」將到來，為呼籲更多民眾重視犀牛保育議題，六福旅遊集團已連續3年與莊福文教基金會聯名在9月22日舉辦台灣響應活動，而7月六福村才喜迎犀牛寶寶誕生，現在搭上年度世界犀牛日，六福旅遊集團便結合旗下品牌包含六福村主題樂園、關西六福莊、台北六福萬怡酒店及Elite Bakery一禮烘焙一同歡慶，即日起至9月30日推出期間限定的超萌犀牛飲品、犀牛杯子蛋糕，另外還有蘇丹犀望巴士秘境探險住房專案，部分所得將捐助莊福文教基金會作為動物保育教育之用。

六福村主題樂園和莊福文教基金會將於9月22日共同舉辦「紅鼻子挺犀牛．鐵牛三項運動會」，邀請來自全台愛犀牛的好朋友，包含運動主播如丁元凱、徐展元、卓君澤、前職棒選手馮勝賢、舞蹈高手江恆亘、人氣王熊讚、喔熊組長等明星吉祥物一起挺犀牛，當天還有園遊會可逛。為號召民眾響應，六福村也祭出門票優惠，9月22日來樂園玩，若中外文名字內有與「犀」或「牛」同發音字、身上任意配件含犀牛的具象圖騰、妝扮或抹上紅鼻子，象徵犀牛被盜獵者割取犀牛角並穿著灰色上衣，只要符合以上任一條件，成人可享門票500元的優惠價，搭配暖冬補助，12歲以下兒童還能免費入園。

傳統東方習俗中，犀牛角被認為具有極大的藥用價值及可作為飾品之用極其珍貴，過去10年，獵殺犀牛數字一直居高不下，犀牛也被列為瀕臨絕種的生物，已有超過8000隻犀牛慘遭盜獵殺害。在全球的共同努力下，今年最新數據顯示，在南非原棲地犀牛平均每天遭盜獵數已從3隻降為2隻。今年七月六福喜迎超萌小犀牛誕生，六福村內已達21隻犀牛，繁育成果傲視全亞洲，在「922世界犀牛日」前夕更推出系列活動。

台北六福萬怡酒店The Lounge推出萌翻天「莓果芭蕾犀牛X小姐」與「泥漿尋寶犀牛Y先生特調」，其中的「莓果芭蕾犀牛Ｘ小姐」以經典義式濃縮咖啡為基底，運用鮮乳坊小農鮮乳，加上草莓風味糖漿，上方撒上跳跳糖，跳動的粉紅奶泡加上趴在杯緣上的可愛犀牛的犀牛小姐，粉嫩欲滴的外觀及層次分明的口感，馬上拍照秒殺手機儲存空間。

「泥漿尋寶犀牛Y先生特調」則是針對犀牛特性設計的特色飲品，對缺乏汗腺的犀牛來說「泥漿SPA」是每日必備的保養之道，在一天中最熱的時候，犀牛會在泥裡打滾，因為混著水分的冰涼泥漿不僅能降低牠們的體溫，散發過量的體熱，等身上泥漿風乾後，皮膚上的體外寄生蟲也能隨泥塊剝落遠離。調酒師將融合奧立奧餅乾、香草冰淇淋和鮮乳坊牛奶製作成貌似泥土的冰沙，周圍以仿若雲朵可愛棉花糖環繞杯緣，加上犀牛Y先生點綴超級療育，每杯300元，所得5%將捐贈莊福文教基金會。

Elite Bakery一禮烘焙則力推「犀牛與牠的快樂夥伴」系列杯子蛋糕，每款糕點都化身為可愛的犀牛、石虎、水獺、黑熊，每個130元。此外，關西六福莊也推出「蘇丹犀望巴士秘境探險住房專案」，若再搭配秋冬補助，每房1萬1980元就可來場與犀牛們的約會，搶先看7月甫出生的小明星犀牛寶寶。

台日桌球好手江宏傑的美女姊姊江恆亘，也特別擔任犀牛餐點的超級試吃員，她說：「第一次來到南港六福萬怡酒店，無論飯店內的氛圍及服務，所有的一切都讓人驚艷。犀牛限定餐點更是可愛到讓人捨不得享用，忍不住拍了好多美照，可以感受得出來六福旅遊集團從上到下做動物保育的決心。推薦大家9月底前來挺犀牛，享受美食還可以做公益。」而江恆亘也將在22日上午參加由莊福文教基金會與六福旅遊集團共同舉辦的「紅鼻子挺犀牛．鐵牛三項運動會」的趣味競賽，力挺犀牛的生存權與保育議題。

(中時 )