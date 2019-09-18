閻奕格近來接下日本音響品牌代言，吸金百萬，日前釋出代言照，清新亮眼，引起熱論，不過她透露先前工作滿檔，包括跟閻爸爸及台灣國樂團一起在國家音樂廳演出、大陸校園巡演、在香港排練演出音樂劇《搭錯車》等，原本喬不到時間來拍攝廣告的平面照，幸好有唯一的一天空檔可以拍攝，並邀來到天王天后御用攝影師江民仕操刀，當天僅花3個半小時就收工，她直呼：「真的很幸運！」

她憶起在拍照前幾天，天空不作美，頻頻下暴雨，讓他們很擔心遇到陰天，光線不足，因此當天決定天亮就開工賭一把，閻奕格凌晨5點開始妝髮，但仍下一陣一陣的大雨，他們十分拼命，爭取時間，從早上8點開拍至早上11點半就收工，閻奕格說：「江民仕大師快手真的很厲害，很謝謝大師們的幫忙，讓這次拍攝圓滿順利。」

此外，閻奕格日前在澳門舉辦首場個人演唱會，獲得好評，她將於10月與狄龍、沈震軒一同在廣州巡演《搭錯車》音樂劇，閻奕格飾演女主角阿美，先前在香港場挑戰單場17首歌換12套衣服，觀眾反應熱烈。閻奕格將投入新專輯的籌備，積極的寫歌中，期待帶給大家新作品。

閻奕格先前拍攝新代言宣傳照。（華研國際提供）

(中時 )