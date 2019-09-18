氣象局預測18日起三天傍晚17：30後，懸日奇景會在台中市公益路現身，得知懸日訊息，在誠品綠園道商圈逛街的民眾，利用紅燈空擋，在斑馬線上搶拍太陽。（黃國峰攝）

18日下午4點左右英才路公益路天橋上，已擠滿準備拍攝懸日的民眾。（黃國峰攝）

氣象局預測18日起三天傍晚17：30後，懸日奇景會在台中市公益路現身，18日下午4點左右英才路公益路天橋上，已擠滿準備拍攝懸日的民眾。（黃國峰攝）

氣象局預測18日起三天傍晚，懸日奇景會在在台中市公益路、民權路以西現身，18日不少民眾來到，公益路、英才路天橋上等待懸日現身，可惜傍晚約5點半，夕陽還高高在上，且已漸漸偏離街心，期待的懸日並未出現，讓久候的民眾有點失望。

氣象局預測18日的最佳觀看時間是17：25～17：45、19日是17：28～17：48、20日則是17：31～17：51，網傳最佳拍攝位置在英才路、公益路口天橋上，下午4點左右英才路公益路天橋上，已擠滿準備拍攝懸日的民眾。

不過既是預測總會失誤，18日傍晚約5點半，天橋上的視角，夕陽還高高在上，且偏小，並且已漸漸偏離街心，誠品綠園道商區過馬路的民眾得知懸日消息，也紛紛利用紅燈空擋，在斑馬線上搶拍太陽，轄區員警原本只在現場指揮交通，乾脆服務做到底，一邊指揮交通、一邊提醒民眾紅燈快結束，趕快離開斑馬線。

網傳最佳拍攝地點公益路、英才路天橋上，18日未現大大的太陽，懸在二旁大樓之間，讓攝友有點失望，不過仍然很樂觀的表示，好的照片本就得之不易，要再接再厲，明天再來看看。

(中時 )