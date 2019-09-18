▲潘維剛在友人陪同下重返中寮鄉，並在當年永平佛光村所立的「奮起中寮」石碑前留影。（楊樹煌攝）

20年前的921大地震，讓中寮鄉歷經一場世紀大浩劫，幸當時具慈悲佛心的立委潘維剛，鎖定最嚴重的中寮災區展開火線救援，快速為災民建造百戶組合屋，讓災民得以安置，並也為他們成立公共服務區天使之家，讓幼兒得以托付，長者有休閒之所，更重要的是讓災民受創心靈獲得慰助，邁向奮起的重生之路。

而今災後屆滿20年，震殤已遠離，讓鄉民留下的是重生的堅毅以及當時人間發揮大愛互助的情誼；長期投入921災後關懷與重建，讓鄉民記憶最深刻的善心活菩薩，也是當年大力協助災民災後重建重生的立法委員潘維剛。

在921震災20周年前夕，潘維剛重返中寮鄉關懷昔日曾經幫助的鄉民，由中寮鄉永平村老村長吳銘寬，見到潘立委歡欣擁抱的感動情懷，足見潘立委留給他們是多少的感動與恩澤。

潘維剛18日由友人陪同返回中寮鄉，中寮鄉永平村老村長吳銘寬見面的第一句話「我們的媽祖婆來了」、「感恩有妳，才有現在的我們」、「中寮鄉民永遠不會忘記當年為鄉民付出最多、視災民如親眷的潘維剛立委」。

老村長吳銘寬不但細數潘維剛立委對鄉民如何付出及第一時間火線救援的感人事蹟，並強調，潘委員與中寮鄉毫無任何淵源，是位非親非故的北部陌生人，卻在災後馬上就進駐中寮鄉，那種慈悲的善心，從最初期的物資救援至興建百戶組合屋，災後心靈重建，還有震災結束，迄今還長期默默為鄉民促銷農產品，那種與鄉民同體共生的願心，怎不令人感動？

吳老村長在感動的言談後，不忘向立委潘維剛報告，當年潘委員在中寮鄉興建「永平佛光村」組合屋所立的「奮起中寮」石碑，雖然現址已重建，但當時的石碑不但還保留著，而且已暫遷至進中寮鄉入口處的路旁，並陪同潘委員至現場察勘，同時合影留念，見證當年潘委員為地方付出的記載，由該座星雲法師所題的「奮起中寮」石碑與背後的「願心」記文，更可還原當時原貌。

這座民國88年12月29日所立的「奮起中寮」石碑「願心」碑文為：921大地震瞬間奪走中寮179個生命，摧毀超過2500幢房屋，災情慘重，為百年來首見，死傷比例更居全台之最，撫今追昔，除嘆世事之無常，亦感生命之無價。

在佛光山星雲法師的號召下，我們成立「中寮重建聯盟」，合十方之力，成十方之事，先後完成一百戶組合屋安置受災戶，興建公共服務區，恢復民眾生活機能，在塵世中，我們欣見人間大愛，在劫灰中，我們陪伴中寮奮起，寄望中寮揮別陰霾，再現風華，爰立碑見證中寮的災難，撰文傳頌中寮的新生。中寮重建聯盟總召集人 世界佛光會中華總會副總會長 立法委員潘維剛。

(中時 )