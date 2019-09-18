▲中寮鄉永平村老村長吳銘寬見潘維剛的第一句話「我們的媽祖婆來了」，並細數潘維剛委員對鄉民如何付出及第一時間火線救援的感人事蹟。（楊樹煌攝）

「給人快樂是天使，救人苦難是菩薩」立委員潘維剛說「一場大地震，震跨無數生命，卻也震出人們最可貴的無私情操」。

從921一頭栽進中寮災區進行火線救援，不僅讓中寮鄉民永遠感懷與感念，潘維剛在中寮不僅是鄉民心目中的天使，也是菩薩，同時贏得「中寮媽祖婆」尊崇稱謂，其發出的願與力，也為台灣人留下一段彼此回報的真情記憶。

潘維剛18日回到曾經用心用力幫助過的中寮鄉，鄉民對她的感恩與感動之情無以復加，潘委員也透露當時所以選擇中寮鄉為火線救援鄉鎮，主要是921大地震後， 她決定要找最嚴重的災區來協助，由救災中心得知，中寮鄉受創最嚴重，所以就鎖定中寮鄉。

潘委員並透露，雖然她的丈夫田正超問她「妳是個女人家，跑到災區能幫得了甚麼忙？」但她仍毅然決然前往中寮。她說，沿路所見除倒塌房屋，就只聞到濃烈的屍臭味，且哭聲從未停過，愈是堅定她要全心投入救災的行列。

為了給災民有個庇護家，她馬上募集3、4百個由台灣區營造公會、工信工程公司董事長潘俊榮、長榮、萬海、中國海運等單位提供的貨櫃屋，陸續運往中寮、竹山、集集、埔里、台中東勢、埔基醫院、竹山秀傳醫院等地，不僅成為當時災民暫時的家，也成為迷你的臨時醫院，令潘維剛感到欣慰。

且為替中寮災民興建組合屋，潘維剛尋求中寮永平村長吳銘寬幫忙，好不容易說服同是災民的13位地主，將荒廢農地捐出來，讓災民免費使用兩年。就在這片鳳梨田、香蕉園的農地上，完成百戶組合屋興建，讓災民有個臨時暫居且舒適的家園。

「搖幌的記憶提醒我們記得勇敢向前。」村長吳銘寬說，潘維剛給我們這股勇敢不屈的重生力量，讓中寮災區破繭重生，並展現更有生命力的動能，我們永遠感懷潘維剛災後賜給中寮鄉民的大愛。

(中時 )