馬國搭廉航被要求出示身份證，一位台灣旅客折騰12小時輾轉到新加坡，才及時拿到轉乘登機，展開後續的歐洲行程。這位旅客將個人超慘遭遇po到背包客棧後，引起網友熱議。對此事件，網友認為是航空公司超賣被刁難，而當事航空公司酷航也做出回應，登機不需出示身分證，並向原po致歉，並全額退費並賠償衍生的所有費用。

原PO在背包客棧日前貼文說，9月15日早上9點多在吉隆坡機場第二航廈Scoot airlines check In TR543吉隆坡飛新加坡時，一位櫃台地勤堅持除了護照，還要她拿出台灣身份證，否則不給登機證，但她沒帶身份證出國，後來Scoot值班經理來了，左翻右看護照，把她痛罵一頓說，搭國際航班一定會檢查身分證，她怎麼會不帶身份證呢？護照是不能給登機證的。

她雖不停拜託也沒用，還被詢問超多問題，要求看德國飛波蘭機票，還有明年2月回台灣的機票，看了她的台胞證還拍照，但是不承認台胞證，然後再損她一頓，「不帶台灣身分證不能登機是妳的問題」，然後10：50關櫃，沒有給她登機證！

由於下一段新加坡飛柏林是凌晨00：25，她得馬上危機處理。先換另家廉航Air Asia試試，結果沒有座位，她只好從吉隆坡機場搭巴士，走陸路關口進新加坡，然後再換乘地鐵到樟宜機場，這時已近晚上9點，她在Scoot自助check in機器印出新加坡飛柏林機票，才安心在E22登機門等待上飛機！

對原PO超慘經歷，網友討論熱烈，多認為是酷航超賣，才故意刁難，甚至有人建議提告，因為酷航太欺負人了。也有多人表示，在吉隆坡也碰到要看身份證的情形，推測馬來西亞假護照很多！才會這麼嚴格。

闗於登機被要求出示身分證一事，其實去年即有類似案例，一對夫妻在加拿大赴英國登機受阻，必須提出台灣身分證才能登機。外交部曾發新聞稿澄清，英國和歐盟給予台灣的免簽證待遇，均規定「護照資料頁載有國民身分證統一編號的中華民國普通護照持有人可享有免簽證待遇」，此項規定並未改變，而國際民航組織（ICAO）提供各國航空公司查驗旅客登機的資訊也是如此。

對於當事人未能搭上吉隆坡至新加坡航班，酷航表示，此事件是登記櫃臺人員對旅遊手冊的錯誤解讀所造成的事件。台灣旅客只需護照，不需出示身份證。只有當護照上無身分證號碼，或在德國停留超過90天，才需要有效其他簽證。酷航並向當事人致歉，將會全額退費。並負擔當事人從吉隆坡機場至新加坡璋宜機場的所有費用。

(中時電子報)