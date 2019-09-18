環保機關、警察局、監理單位人員三方聯合稽查。（環保署提供／廖德修傳真）

原地噪音測試。（環保署提供／廖德修傳真）

為強化管制改裝排氣管製造噪音擾寧問題，環保署於今（18）日邀集各縣市環保局、警察局及監理等單位，於彰化139縣道（芬園路段）舉辦「環警監聯合大執法」示範觀摩。環保署特別展示「聲音照相」及「雷達測速聲音照相」科技執法新法寶，希望透過科技執法來提升噪音管制成效。

環保署表示，每逢周末139縣道及台三線等通往風景區路段，因蜿蜒山徑及迷人山景常吸引大批重機車友、超跑等車輛聚集、馳騁。因少數車主不當改裝排氣管、拆除消音器，甚至出現刻意猛催油門、拉高轉速等製造高分貝噪音的行為，嚴重影響當地居民生活。

為了維護交通安全及守護民眾居住安寧，環保署自108年7月1日起除強化執行「環警監聯合大執法」計畫，聯合各地方環保局、警察及監理機關，不定期於139縣道、台三線等風景區路段，加強高噪音車輛的攔查取締。並進一步整合各縣市稽查能量，同步選定於特定路段配合最新科技執法聲音照相車，採攔檢網方式執行科技稽查，以期加強管制力道，有效改善不當改裝製造高噪音車輛擾寧問題。

環保署指出，為加強第一線執勤同仁對於取締高噪音車輛流程熟悉度，特邀集相關單位觀摩「環警監聯合稽查」實務操作流程，並請噪音法規實驗室示範車輛噪音檢測技術及儀器操作，同時介紹最新的「聲音照相車」技術成果，透過分享交流取締對策、檢測流程與技術，提升稽查取締效果，使妨害安寧車輛無所遁形，展現環警監強勢稽查的決心。

環保署呼籲車主，切勿在住宅區高速催轉或改裝高噪音排氣管擾亂環境安寧，環保、警察及監理機關將持續強力取締。

(中時 )