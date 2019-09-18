台灣稻米達人冠軍賽 桃園3人進入第2階段 19:382019/09/18 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 觀音區梁信琪參加2019年臺灣稻米達人冠軍賽同時入圍好米組跟有機米組第2階段。（桃園市農業局提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 楊梅區葉時帖參加2019年臺灣稻米達人冠軍賽入圍好米組。（桃園市農業局提供／賴佑維桃園傳真） 桃園區黃清濱加2019年臺灣稻米達人冠軍賽入圍好米組。（桃園市農業局提供／賴佑維桃園傳真） 桃園市參加2019年台灣稻米達人冠軍賽，其中台灣好米組參賽選手11人，有機米組參賽選手4人，今天公布第2階段名單，其中「好米組」由桃園區黃清濱、楊梅區葉時帖及觀音區梁信琪入圍，「有機米組」由梁信琪雙料入圍。 桃園市農業局表示，今年有76組人參加台灣稻米達人冠軍賽，好米組56組及有機米組20組，其中桃園市從2010年起至2018年連續9年，於全國稻米品質競賽中都有亮眼的成績，今年2019臺灣稻米達人冠軍賽，農友也全力以赴爭取亮眼的成績，希望為桃園米鄉再創佳績。 (中時 ) #稻米 #達人 #冠軍賽 #有機米 #桃園市 也許您會感興趣 推薦閱讀 達人心法－將心比心 培養市場洞察力 04:092019/09/14 產業特刊 職場達人－永和順總經理 陳百鈞接班華麗轉身 開創新事業格局 04:092019/09/14 產業特刊 桃園市婦人死於鐵捲門下 警釐清死因 09:562019/09/14 社會 中華電 退出桃園亞矽開發案 04:102019/09/16 財經要聞 桃園緝毒破獲率 連3年六都最差 04:102019/09/16 地方新聞 桃園圖書總館 影城OT招商啟動 04:102019/09/17 產業．科技 小隊長槍戰駁火百發遭子彈擦傷 署長特地慰問 18:162019/09/17 社會 傳樂天買桃猿隊 鄭文燦：尊重球隊判斷與選擇 10:112019/09/18 生活 幫忙弱勢存第1桶金 市府將加強輔導開戶 16:262019/09/18 生活 桃園市公車站候車亭禁菸 11月起將可裁罰1萬元 19:382019/09/18 生活 生活熱門新聞 低壓帶挾雨炸到周末！準颱風塔巴最可能這樣走 - 生活 彰化領先全國！ 1萬支運動智慧錶要發放了 - 生活 北漂媽媽駁倒戈 韓粉再度崩潰：別出來害人 - 生活 超慘！搭廉航沒帶身份證被刁難 折騰12小時抵星國 - 生活 吸塵器消糾 消基會千字文回嗆吳宗憲 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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