楊梅區葉時帖參加2019年臺灣稻米達人冠軍賽入圍好米組。（桃園市農業局提供／賴佑維桃園傳真）

桃園區黃清濱加2019年臺灣稻米達人冠軍賽入圍好米組。（桃園市農業局提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市參加2019年台灣稻米達人冠軍賽，其中台灣好米組參賽選手11人，有機米組參賽選手4人，今天公布第2階段名單，其中「好米組」由桃園區黃清濱、楊梅區葉時帖及觀音區梁信琪入圍，「有機米組」由梁信琪雙料入圍。

桃園市農業局表示，今年有76組人參加台灣稻米達人冠軍賽，好米組56組及有機米組20組，其中桃園市從2010年起至2018年連續9年，於全國稻米品質競賽中都有亮眼的成績，今年2019臺灣稻米達人冠軍賽，農友也全力以赴爭取亮眼的成績，希望為桃園米鄉再創佳績。

(中時 )