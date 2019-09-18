日青森海岸岩穴 赫見《龍貓》中的「他」！？ 20:082019/09/18 中時 溫博鈞 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日青森県六ケ所海岸一處通往林路相間的通路，從橫向看去洞穴輪廓竟與經典動畫《龍貓》中的角色「龍貓」如出一徹，造成話題。 ￼ 岩穴位於泊漁協北側海岸附近。在離洞口１０公尺左右就可由一定的角度看到，豎直的雙耳、大大肚子的龍貓站立著的模樣。照片在網上傳開後，網友們表示「龍貓竟躲在此，真想不到！」「好可愛」等意見。 岩穴周圍皆為樹林與岩石，平常僅有當地住民通過，不過日媒訪問一位路過當地漁師時，漁師反問：「龍貓是什麼？」又說「往前走有一座瀑布，我還希望你們去看看那裡」。 (中時 ) #龍貓 #海岸 #青森 #樹林 #岩石 也許您會感興趣 推薦閱讀 國慶連假台鐵加開205班車 25日開放搶票 12:322019/09/15 生活 台鐵國慶列車加開205班 25日發售 04:102019/09/16 生活新聞 這裡的酪梨全台第一 大內小賣所年底開張 18:462019/09/17 旅遊 廣大興案 8名菲國海防隊員被判8至14年刑期 10:112019/09/18 國際 廣大興案殺害台漁民於理無據 菲判海防隊員有罪 14:232019/09/18 國際 玩食熱門新聞 「牛排教父」超平價聯名！燉牛肉帕里尼在星巴克吃得到 - 旅遊 日青森海岸岩穴 赫見《龍貓》中的「他」！？ - 旅遊 碧潭湖面現身幾米月亮 雙月輝映成中秋打卡新亮點 - 玩食 響應922犀牛日！名字裡有同音字、裝扮紅鼻子都能便宜玩樂園 - 旅遊 老師父真功夫端上好香的炒飯 - 旅遊 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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