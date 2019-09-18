日青森県六ケ所海岸一處通往林路相間的通路，從橫向看去洞穴輪廓竟與經典動畫《龍貓》中的角色「龍貓」如出一徹，造成話題。

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岩穴位於泊漁協北側海岸附近。在離洞口１０公尺左右就可由一定的角度看到，豎直的雙耳、大大肚子的龍貓站立著的模樣。照片在網上傳開後，網友們表示「龍貓竟躲在此，真想不到！」「好可愛」等意見。

岩穴周圍皆為樹林與岩石，平常僅有當地住民通過，不過日媒訪問一位路過當地漁師時，漁師反問：「龍貓是什麼？」又說「往前走有一座瀑布，我還希望你們去看看那裡」。

(中時 )