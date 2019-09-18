9月17日，參與北約空中警戒任務(BAP)的兩架比利時空軍F-16戰機，在波羅的海上空，攔截了2架俄羅斯Tu-160白天鵝轟炸機與兩架Su-27側衛式戰機。

航空學家(The Aviationist)報導，比利時空軍在9月3日首度輪換北約在波羅的海的BAP任務，他們派出4架F-16AM戰機 (A型升級版)，部署到立陶宛希奧利艾機場(Siauliai International Airport)。其他參與波羅的海任務的還有丹麥皇家空軍F-16、捷克空軍的JAS-39獅鷲戰機(Grippen)，駐地是在愛沙尼亞阿馬里空軍基地(Amari airbase)。

比利時公布了F-16攔截Tu-160、Su-27的消息後，俄羅斯國防部也在幾小時發布消息，指出他們的軍機在航行時遇到比利時戰鬥機，後來還遇到丹麥、波蘭、芬蘭和瑞典空軍的各式戰機，顯示俄國對北約空軍「隨伺在側」已相當習慣。

俄羅斯戰機有時會對接近的的北約軍機進行幾次挑釁行動。6月，英國颱風戰鬥機在兩天內兩次試圖攔截俄羅斯Su-30，然後Su-37刻意逼近，迫使颱風戰機偏離。

Tu-160在北約的代號是「海盜旗」(Blackjack)，不過俄國飛行員大多稱它為「白天鵝」，它是目前體型最大、速度最快的超音速噴射轟炸機，僅小於北美公司在1960年代設計製造的XB-70 女武神(Valkyrie)。Tu-160是世界上最大的可變幾何後掠翼飛機，比美國同樣設計的B-1B 槍騎兵轟炸機(Lancer)還要更大更重。Tu-160於1988年問世，但是由於經濟條件不行，生產數量很低，只有14架。2005年，俄國總普丁決定重開生產線，希望生產到50架。與此同時，將進行性能升級，升級之後將稱為「Tu-160M2」，計劃於2023年投入營運。

Tu-160在敘利亞反恐戰爭期間參加了實戰，2015年11月17日，Tu-160首次執行轟炸任務，使用俄羅斯製3M-54「口徑式」( Kalibur)巡弋飛彈，襲擊IS武裝集團的據點。除敘利亞作戰之外，Tu-160還對委內瑞拉進行過三次海外部署，分別是2003年、2008年和2018年。

(中時電子報)