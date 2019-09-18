18日是中信兄弟球星「恰恰」彭政閔的新莊球場最終戰，多年戰友陳金鋒代表富邦悍將球團，送上新莊球場本壘板紀念品以及客製化行李箱，對於彭政閔的引退，陳金鋒感性表示，「他只是離開戰場，但不是離開球場。」

2016年9月18日是陳金鋒引退日，3年後彭政閔也宣布將高掛球鞋，且今日正巧是他在新莊球場最終戰，富邦悍將副領隊陳金鋒代表送上客製化行李箱，上頭有2人的英文姓氏加背號，陳金鋒笑說這是絞盡腦汁後想到最實用的禮物，而且代表著「走到哪裡我都會跟到哪裡」。

對於彭政閔，陳金鋒對他的招牌瞇瞇眼開玩笑，表示印象最深刻的是「從來沒有睜開眼睛看過我」，不過話鋒一轉，他認為恰恰已經為棒球付出很久，退休是時間到了必然要面對的事，「他是離開戰場但不是離開球場，轉換的角色不同，但都是在做棒球相關的事。」

兩人從小學就認識，多年來都是國際賽好戰友，陳金鋒認為兩人是互相學習的對象，「他比較衝，我比較冷靜，但偶爾我衝動時他反而能讓我冷靜，兩人很互補，不用多說什麼就能了解彼此。」

陳金鋒說彭政閔要退休是一件正常的事，雖然不捨但也沒辦法，「他已經不用在球場上證明什麼了，他就是彭政閔，當他做出決定代表他已經思考清楚。」

(中時電子報)