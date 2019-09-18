高雄市議員邱于軒質疑「大港開唱」不再舉辦的原因，是經費刻意規避政府採購法。大港開唱的「背後靈」可能是閃靈林昶佐，並質疑該活動憑什麼不被監督？該觀點被北市議員游淑慧贊同，並提出更令人震驚的推論，請大家一起用膝蓋來想想林昶佐為何火速退出時代力量？

游淑慧今日在臉書指出，「攫取政府養份的大港開唱」不敢再辦，「這就是政權輪替的意義」。接著，游淑慧列出：「7月22日時代力量的黃國昌揭露總統府私菸案。7月29日，時代力量高潞.以用就遭爆料的國會辦公室同仁拿了經濟部的綠能補助。8月1日，時代力量林昶佐火速退黨。」

從這三件事梳理出因果關係，游淑慧請大家「一起用膝蓋來想想：一、林昶佐的退黨是不是一種避難、切割和效忠？二、閃靈相關的人士和組織和高潞案有什麼不一樣，也拿了不少政府補助？三、林昶佐沒當選後立委不掛名，就能撇清和出日、閃靈的關係嗎？四、大港開唱所獲得的補助，為什麼從政黨輪替、#林昶佐當立委後，就從400萬飆到1000萬？」

游淑慧問：「有什麼理由，單一一場活動補助越拿越多？有什麼理由，出日音樂不用經過公開評選和監督就拿到補助？」網友呼應游淑慧看法表示：「查到底！政府本來就不該補助民間特定營利活動」、「還好！高雄政黨輪替了」、「難怪黃捷大動作出來靠腰，原因出來了」、「如果沒輪替就沒真相，支持查出真相，罵越凶表示越可疑」。

(中時電子報)