拱範宮鎮殿媽整修後顏色粉亮，引發信眾議論。（拱範宮提供／張朝欣雲林傳真）

國定古蹟麥寮鄉拱範宮媽祖廟，因媽祖托夢本月進行鎮殿媽整修，完成後鎮殿媽「黑面變粉面」引發信眾議論，18日廟方解釋鎮殿媽原本就是「粉面」，因信眾香火長年煙燻才變成「黑面」，且鎮殿媽聖顏已龜裂磨損，確實有修復的必要。

麥寮鄉信仰中心拱範宮本月完成鎮殿媽臉部與手部的整修工作，原本顏色灰黯、龜裂磨損的臉部與手部變成亮麗光滑的粉色，感覺煥然一新，不料信眾看了很不習慣，紛紛在拱範宮臉書留言「失去古味回不去了」、「修舊要如舊啊」、「重要神像金身應由政府列管養護」。

拱範宮主委張克中表示，鎮殿媽整修過程相當玄奇，今年他多次夢到媽祖指示其臉部有磨損需要整修，管理委員們便圍著媽祖進行修復；過沒多久，又接到信眾反映媽祖神尊長久沒有整修，臉部灰暗多處磨損，有失神尊威儀，管理委員會於是興起整修鎮殿媽的念頭。

張克中說，鎮殿媽神像為日據時代著名木雕藝師黃龜理作品，是廟方非常重的文物，為了永續維護保存，同時兼顧信眾對媽祖婆虔誠信仰及容貌慈祥的感受，經管理委員久經思考，今年6月擲筊獲7杯得到媽祖同意，於9月進行修復。

廟方耗資16餘萬元聘請台中工藝師經過7天修復，針對鎮殿媽的臉與手部粉妝，並取下後人加裝的鳳冠裝飾減輕媽祖神像頭部重量，呈現出黃龜理大師精雕細工的鳳冠原貌，其餘部分皆維持不變。

對於信眾的意見，廟方強調會虛心接受，部分信眾覺得聖像太過光亮顏色不對，可能是一時還不太習慣，日子一久經香火燻染，便會呈現古樣風貌。

(中時 )