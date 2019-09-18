李安導演的新作《雙子殺手》下月問世，繼9日公佈花絮，17日再發首支官方片段，這支名為《為何他派你來》的31秒的片段中，威爾史密斯（Will Smith）飾演的「亨利」對23歲的自己，也就是複製人「朱尼爾」激動地喊：「他（克萊夫歐文）一直在騙你，他告訴你你是一個孤兒！」完整解釋Junior被複製的原委。

亨利對朱尼爾說：「25年前，你的父親（克萊夫歐文）拿走了我的血複製了你並隔離我們。他選擇了我，因為從來沒有像我這樣的人，他知道有一天我會變老，然後你就會繼位，世界上所有的人都在追我，為什麼他要派你來？」朱尼爾含淚但充滿年輕人的傲氣說：「因為我是最厲害的。」亨利用槍頂著朱尼爾的頭回：「顯然你不是最厲害的！」

拍攝過程中李安（右）也會親自掌鏡，捕捉想要的畫面與感覺。（資料照片）

隨著這支片段電影公司也發布了兩張海報，亨利與朱尼爾一人望左一人望右，持槍對峙，兩人表情都相當耐人尋味。電影距北美上映只剩倒數3周，宣傳手法如同導演個性一般低調內斂，全球性新聞相當少，由各國各自操作與陸續發布資訊，像是大陸日前就配合中秋檔期發布兩款中秋海報。威爾史密斯則時不時會在社群網站上Po出自拍照片與影片。電影10月25日在台上映。

(中時 )