2019高雄海碩男子網球公開賽單打今日壓軸登場的地主好手莊吉生，以6：2、6：3輕取日本選手德田廉大，成為本屆大會唯一挺進到單打16強的台灣選手。

莊吉生是今年高雄海碩男網賽單打第6種子，第一輪輪空，今天第二輪展現2017年台北世大運男單金牌的威嚴、直落二告捷，分析這場比賽自己的表現，莊吉生說：「這幾年回來高雄比賽，其實上場的第一戰總是比較難打，就算是熟悉的場地，首戰一下場還是會有點緊張，今天打完兩局之後感覺就不錯，整體發揮算好。」

莊吉生笑說，自己原本不知道是高雄海碩男網賽單打僅存的台將，經過媒體提醒才知道，「雖然成為地主單打唯一希望有不能輸的壓力，但只要是比賽都是很好的機會，高雄海碩是參賽選手實力很強的挑戰賽，我也不要想輸，希望可以打到周日決賽，讓球迷多點時間看到台灣選手的比賽。」

單打世界排名132的莊吉生明天將和世界第144名的澳洲選手波爾特（Alex Bolt）交手，兩人之前在資格賽或挑戰賽/未來賽交手過3次，莊吉生2勝1敗略佔上風，並且目前握有對戰2連勝優勢，這2勝都是一盤未失，提到下一戰，莊吉生回應：「雖然近兩次對波爾特都贏球，卻不能因此輕敵，對方發球蠻出色的，今天我就早點睡、養精蓄銳，明天早點到球場熱身準備。」

(中時電子報)